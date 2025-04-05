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Новости

05 апреля, 20:30

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 апреля

Из столичного аквапарка "Мореон" эвакуировали около 2 тысяч человек

Автомобиль наехал на мачту городского освещения на Симферопольском шоссе

Около 2 тыс человек эвакуировали из аквапарка "Мореон" из-за сообщений о минировании

Новости регионов: в Таганроге происходит нашествие комаров

Около 2 тыс человек эвакуировано из аквапарка "Мореон" в Москве

В Красногорске врачи борются за жизнь мужчины, на которого медведь напал в лесу

Новости мира: президент Южной Кореи Юн Сок Ель отстранен от власти

Новости регионов: жилые дома и постройки горят в Калиновке Красноярского края

Новости мира: круизный лайнер попал в сильный шторм в проливе Дрейка

Пожарные проверяют информацию о возгорании на крыше здания Российской государственной библиотеки имени Ленина. По данным МЧС, по внешним признакам возгорания нет. Помещения проверяют с помощью тепловизоров. Также специалисты установили подъемный механизм, чтобы обследовать кровлю.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве с 6 апреля из-за сильного ветра и снегопада. Из-за непогоды в городе приостановили работу летних веранд. Коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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