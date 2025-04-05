Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 апреля

Пожарные проверяют информацию о возгорании на крыше здания Российской государственной библиотеки имени Ленина. По данным МЧС, по внешним признакам возгорания нет. Помещения проверяют с помощью тепловизоров. Также специалисты установили подъемный механизм, чтобы обследовать кровлю.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве с 6 апреля из-за сильного ветра и снегопада. Из-за непогоды в городе приостановили работу летних веранд. Коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.

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