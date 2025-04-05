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Новости

05 апреля, 13:30

Происшествия

Новости мира: круизный лайнер попал в сильный шторм в проливе Дрейка

Новости мира: круизный лайнер попал в сильный шторм в проливе Дрейка

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Круизный лайнер попал в сильный шторм в проливе Дрейка между Америкой и Антарктидой. Пассажиры поделились кадрами на борту. Многометровые волны швыряли корабль, как щепку. Людей охватила паника. Судно качало с такой силой, что их выбрасывало в воздух. Многие получили травмы.

Король Великобритании Карл III на время стал солистом Лондонского овощного оркестра. В Виндзорском замке прошел прием британских музыкантов и волонтеров. Его участники используют съедобные инструменты. Монарх пообщался с членами ансамбля, а после решил сыграть вместе с ними колыбельную на блокфлейте, сделанной из морковки. Музыканты подыгрывали королю. Выступление вызвало смех и бурные аплодисменты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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