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05 апреля, 09:15

Происшествия

На юге Москвы мужчина открыл стрельбу по полицейским при задержании

На юге Москвы мужчина открыл стрельбу по полицейским при задержании

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На юге Москвы мужчина открыл стрельбу по полицейским при задержании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Москвы. Наряд прибыл на вызов.

На Ореховом бульваре неизвестный угрожал своему знакомому оружием. Машину с ним успели перехватить и заблокировать на Кустанайской улице, однако тот открыл огонь из травмата. Полицейские в ответ применили табельное оружие, ранили и задержали нападавшего. Теперь он находится в больнице. В ближайшее время мужчину привлекут к ответственности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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