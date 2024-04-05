Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 апреля, 21:45

Происшествия

Новости регионов: прорыв дамбы произошел в Орске из-за паводка

Новости регионов: прорыв дамбы произошел в Орске из-за паводка

"Безопасный город": в Москве задержали девушек, спрятавших наркотики в мягкой игрушке

"Безопасный город": Мосгорсуд смягчил приговор нотариусу по делу об имуществе Баталова

"Безопасный город": полиция задержала мужчину за кражу одежды и драгоценностей в Москве

Новости мира: аэропорты Нью-Йорка приостановили работу после землетрясения

Прорыв дамбы произошел в Орске

Новости регионов: стрельба произошла возле детского сада в Екатеринбурге

Людей начали эвакуировать из ТРЦ "Алтуфьевский" в Москве из-за угрозы взрыва

Новости мира: Япония запретила 164 вида товаров для ввоза в Россию

Новости часа: около 450 человек обратились за выплатами пострадавшим в теракте в "Крокусе"

В городе Орске Оренбургской области из-за сильного паводка прорвало дамбу. По данным оперативных служб, в зону подтопления могут попасть более четырех тысяч частных домов, где живут почти 11 тысяч жителей. Проводится срочная эвакуация людей, специалисты проводят подомовой обход. Спасатели и муниципальные службы города пытаются укрепить дамбу и засыпать поврежденный участок.

Выстрелы раздались возле детского сада в Екатеринбурге. Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. По предварительной информации, двое отцов поссорились, пока ждали детей. Одного из них экстренно госпитализировали в больницу с раной живота. Стрелок же скрылся до приезда полиции.

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перевезли санавиацией в областную клиническую больницу. Как сообщают в Минздраве, транспортировку он перенес нормально. Его состояние после нападения врачи оценивают как тяжелое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика