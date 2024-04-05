Новости регионов: прорыв дамбы произошел в Орске из-за паводка

В городе Орске Оренбургской области из-за сильного паводка прорвало дамбу. По данным оперативных служб, в зону подтопления могут попасть более четырех тысяч частных домов, где живут почти 11 тысяч жителей. Проводится срочная эвакуация людей, специалисты проводят подомовой обход. Спасатели и муниципальные службы города пытаются укрепить дамбу и засыпать поврежденный участок.

Выстрелы раздались возле детского сада в Екатеринбурге. Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. По предварительной информации, двое отцов поссорились, пока ждали детей. Одного из них экстренно госпитализировали в больницу с раной живота. Стрелок же скрылся до приезда полиции.

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перевезли санавиацией в областную клиническую больницу. Как сообщают в Минздраве, транспортировку он перенес нормально. Его состояние после нападения врачи оценивают как тяжелое.

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