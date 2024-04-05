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05 апреля, 21:15

Политика

Новости мира: аэропорты Нью-Йорка приостановили работу после землетрясения

Новости мира: аэропорты Нью-Йорка приостановили работу после землетрясения

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Аэропорты Нью-Йорка приостановили работу после землетрясения. По словам местных властей, оно стало сильнейшим за последнее столетие. Толчки магнитудой около пяти ощущались в нескольких штатах, а их очаг располагался в штате Нью-Джерси на глубине около 10 километров. Серьезных повреждений после землетрясения не произошло, энергетическая система города не нарушена, сообщили власти.

Во Франции продолжаются протесты фермеров. Сотни аграриев съехались в Блюа – главный город западного департамента Луар и Шер. Они выступают против ввоза дешевых украинских продуктов, а также недовольны повышением налогов и ростом цен на топливо для сельхозтехники. Также фермеры требуют отмены ограничений, связанных с экологическими нормами Евросоюза.

Япония ввела дополнительные антироссийские санкции. Еще 164 вида товаров из этой страны больше нельзя ввозить в Россию. В их числе – автомобильные моторные масла, аккумуляторы и электроинструменты. Под запрет также попали поставки труб для газо- и нефтепроводов, электро- и фотооборудование, а также яхты, прогулочные и спортивные суда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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