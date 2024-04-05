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05 апреля, 20:00

Происшествия

Новости регионов: стрельба произошла возле детского сада в Екатеринбурге

Новости регионов: стрельба произошла возле детского сада в Екатеринбурге

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Выстрелы раздались возле детского сада в Екатеринбурге. Потасовка попала на записи камер видеонаблюдения: по предварительной информации, двое отцов поссорились, пока ждали детей. Одного из них экстренно госпитализировали в больницу с раной живота. Стрелок скрылся до приезда полиции. Известно, что он был на синей машине вместе с женой и ребенком.

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перевезли санавиацией в областную клиническую больницу. Как сообщают в Минздраве РФ, транспортировку Андрей Чибис перенес хорошо, однако его состояние после нападения врачи оценивают как тяжелое. Сам губернатор поблагодарил за тысячи добрых пожеланий в свой адрес.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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