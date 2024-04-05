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Новости

05 апреля, 18:30

Общество

Новости часа: около 450 человек обратились за выплатами пострадавшим в теракте в "Крокусе"

Новости часа: около 450 человек обратились за выплатами пострадавшим в теракте в "Крокусе"

Басманный суд арестовал одиннадцатого фигуранта дела о нападении на "Крокус Сити Холл"

Около 450 человек обратились за выплатами пострадавшим в результате теракта в "Крокусе"

Басманный суд арестовал одиннадцатого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

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Последствия половодья ликвидировали в коттеджном поселке Маленькая Шотландия

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве около 450 человек обратились за выплатами пострадавшим в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Жителей и гостей Москвы предупредили о гололедице на дорогах. О дорожной ситуации сообщил комплекс городского хозяйства.

В Москве открылись даты для выездной регистрации брака на станции канатной дороги. О возможности провести церемонию на выездной площадке рассказало городское управление ЗАГС.

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