Новости часа: около 450 человек обратились за выплатами пострадавшим в теракте в "Крокусе"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве около 450 человек обратились за выплатами пострадавшим в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Жителей и гостей Москвы предупредили о гололедице на дорогах. О дорожной ситуации сообщил комплекс городского хозяйства.

В Москве открылись даты для выездной регистрации брака на станции канатной дороги. О возможности провести церемонию на выездной площадке рассказало городское управление ЗАГС.