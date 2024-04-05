05 апреля, 15:15Происшествия
В московских больницах остаются 37 раненных при теракте в "Крокус Сити Холле"
В больницах Москвы остаются 37 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". В том числе трое, находящихся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
После ЧП Москва приняла большинство пострадавших. Некоторых санавиация доставила из подмосковных больниц в столицу на следующий день после теракта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.