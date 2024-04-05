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Новости

Новости

05 апреля, 13:00

Происшествия

Новости регионов: почти 2 тыс жилых домов подтоплены в России из-за половодья

Новости регионов: почти 2 тыс жилых домов подтоплены в России из-за половодья

Новости регионов: девушка спасла собаку из ледяной воды в Шатуре

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МЧС РФ выпустило ежедневный отчет о паводках: активное половодье наблюдается в 36 регионах страны, почти две тысячи жилых домов подтоплены из-за паводка. Тысячи спасателей работают в Алтайском крае, Оренбургской, Челябинской, Ленинградской и многих других областях, где резкое таяние снега привело к подтоплениям. По данным МЧС, в Москве половодье завершено.

В Калужской области сотрудники МЧС спасли собаку из реки. Из-за разлива Угры пес оказался на маленьком участке суши и не мог выбраться сам. Спасатели забрали собаку на лодке и вернули хозяевам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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