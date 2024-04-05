Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 апреля, 09:30

Происшествия

Новости мира: фонтан хлынул из окна многоэтажного здания на Манхэттене

Новости мира: фонтан хлынул из окна многоэтажного здания на Манхэттене

Элитный внедорожник сгорел на территории ЖК в Казани

Подросток распылили перцовый баллончик в автобусе на Сахалине

Вода затопила села и дачные поселки под Луховицами, Коломной, Зарайском и Волоколамском

Улица превратилась в бурный поток в Удмуртии

Неизвестный совершил покушение на губернатора Мурманской области

Спасатели в Подмосковье откачивают воду из мест подтоплений

В Москву из Омска доставят возможного пособника террористов, напавших на "Крокус"

"Безопасный город": ротвейлер набросился на подростка в Митине

"Безопасный город": телефонные мошенники снова обокрали пенсионеров

Утром 5 апреля на Манхэттене прямо посередине высотного здания лопнула магистраль водоснабжения. В результате ЧП из окна забил мощный фонтан. Прохожие сначала обрадовались дождю, а потом поняли, что это было не погодное явление.

Тем временем на церемонии открытия Олимпийского водного центра под Парижем произошел казус. Трое синхронистов вышли на трамплины, начали прыжок. В этот момент один из спортсменов поскользнулся и упал в воду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика