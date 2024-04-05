Новости мира: фонтан хлынул из окна многоэтажного здания на Манхэттене

Утром 5 апреля на Манхэттене прямо посередине высотного здания лопнула магистраль водоснабжения. В результате ЧП из окна забил мощный фонтан. Прохожие сначала обрадовались дождю, а потом поняли, что это было не погодное явление.

Тем временем на церемонии открытия Олимпийского водного центра под Парижем произошел казус. Трое синхронистов вышли на трамплины, начали прыжок. В этот момент один из спортсменов поскользнулся и упал в воду.

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