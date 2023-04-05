Москвичам рассказали о главных новостях среды

В здании Минобороны в центре Москвы пожар. Об этом сообщают информагентства. И, как уточняется, возгорание произошло в здании на улице Знаменка, дом 19, на третьем этаже. Пожару присвоили второй номер сложности из пяти. Людей из здания уже эвакуировали, информации о пострадавших пока не было.

Пожар произошел на Варшавском шоссе в сторону центра перед развязкой с Третьим транспортным кольцом. Прямо на проезжей части загорелась куча строительного мусора. Как она там оказалась неизвестно.

В центре Москвы на Охотном Ряду, установили спускаемый аппарат, который вернул с МКС съемочную группу нашумевшего фильма, снятого в космосе. Необычная инсталляция тут же собрала огромное количество желающих поглядеть и прикоснуться объекту.

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