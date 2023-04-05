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Уголовное дело завели после ЧП с кипятком в Петербурге

Уголовное дело завели после ЧП с кипятком в Петербурге

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Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при прорыве трубы с кипятком

Уголовное дело об оказании не безопасных услуг завели после коммунальной аварии в Санкт-Петербурге. Там лопнула труба с кипятком, подмыло грунт.

В итоге в яму провалился автомобиль. В салоне была мать с двумя детьми, двое из трех человек получили ожоги. Пострадали и спасатели, которые вытаскивали людей из внедорожника. Один из них находится в реанимации, у него ожог 40% поверхности тела. Ранее этого мужчину уже награждали за проявленную отвагу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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