Число пострадавших в ДТП с автобусом на трассе М-4 в Ростовской области увеличилось до 15. Двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По пути из Москвы в Ставрополь водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся на бок. В момент аварии салоне находилось 32 человека.

Прокуратура Ростовской области проводит проверку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.