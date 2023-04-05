Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:15

Происшествия

Губернатор Ставропольского края рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на трассе М-4

Губернатор Ставропольского края рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на трассе М-4

Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при прорыве трубы с кипятком

Людей эвакуировали из ТЦ "Мега Химки" из-за угрозы минирования

Людей эвакуировали из торгового центра "Мега"в Химках

12 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в Ростовской области

Число пострадавших при прорыве трубы с кипятком в Петербурге достигло 5

Новости часа: четыре человека пострадали при прорыве трубы с кипятком в Петербурге

Автобус опрокинулся на трассе М-4 в Ростовской области

Новости часа: Москва заключила с 14 инвесторами договоры о выделении земли за 1 рубль

Четыре человека получили ожоги после прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге

Двое пострадавших в ДТП с автобусом на трассе М-4 в Ростовской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Всего число пострадавших в аварии увеличилось до 12 человек. Им проведут необходимые обследования в больнице.

По пути из Москвы в Ставрополь водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся на бок. В момент аварии салоне находилось 32 человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионывидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика