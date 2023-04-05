Губернатор Ставропольского края рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на трассе М-4

Двое пострадавших в ДТП с автобусом на трассе М-4 в Ростовской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Всего число пострадавших в аварии увеличилось до 12 человек. Им проведут необходимые обследования в больнице.

По пути из Москвы в Ставрополь водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся на бок. В момент аварии салоне находилось 32 человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.