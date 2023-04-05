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Происшествия

Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при прорыве трубы с кипятком

Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при прорыве трубы с кипятком

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Четыре человека получили ожоги после прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге

Трубу с горячей водой прорвало в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга рассказали о состоянии пострадавших в коммунальной аварии. В Адмиралтейском районе города прорвало трубу с кипятком и под землю ушел внедорожник, где была мать с двумя детьми. Кипяток разлился на площади 500 квадратных метров.

Женщину и ее десятилетнего сына, а также спасателей, которые им помогали, отвезли в больницу с ожогами. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести, его жизни ничего не угрожает. В тяжелом состоянии находится один из сотрудников МЧС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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