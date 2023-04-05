12 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в Ростовской области

12 человек пострадали в опрокинувшемся автобусе на трассе М-4 в Ростовской области. Двух из них госпитализировали. На месте работают сотрудники МЧС, а пассажирам оказывается помощь.

По пути из Москвы в Ставрополь водитель не справился с управлением, после чего автобус опрокинулся на бок. В момент аварии в салоне находились 32 человека. В данный момент перевозчик решает вопрос о дальнейшей отправке пассажиров. Прокуратура Ростовской области проводит проверку.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.