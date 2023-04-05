Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:15

Происшествия

12 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в Ростовской области

12 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в Ростовской области

Число пострадавших при прорыве трубы с кипятком в Петербурге достигло 5

Новости часа: четыре человека пострадали при прорыве трубы с кипятком в Петербурге

Автобус опрокинулся на трассе М-4 в Ростовской области

Новости часа: Москва заключила с 14 инвесторами договоры о выделении земли за 1 рубль

Четыре человека получили ожоги после прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге

Трубу с горячей водой прорвало в Санкт-Петербурге

Автобус загорелся во время движения в Новосибирской области

Новости регионов: мужчина упал с 19-го этажа в Воронеже

Мотоциклист врезался в автомобиль каршеринга на юго-западе Москвы

12 человек пострадали в опрокинувшемся автобусе на трассе М-4 в Ростовской области. Двух из них госпитализировали. На месте работают сотрудники МЧС, а пассажирам оказывается помощь.

По пути из Москвы в Ставрополь водитель не справился с управлением, после чего автобус опрокинулся на бок. В момент аварии в салоне находились 32 человека. В данный момент перевозчик решает вопрос о дальнейшей отправке пассажиров. Прокуратура Ростовской области проводит проверку.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионывидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика