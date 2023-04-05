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Происшествия

Число пострадавших при прорыве трубы с кипятком в Петербурге достигло 5

Число пострадавших при прорыве трубы с кипятком в Петербурге достигло 5

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Число пострадавших при прорыве трубы с кипятком в Санкт-Петербурге достигло пяти, сообщили власти города. Ранее в МЧС говорили, что ожоги получили четыре человека, включая ребенка.

Кроме того, под землю из-за провалившегося асфальта попал внедорожник. В салоне были мать и двое детей, пока спасатели их доставали, пострадали сами. Всех их отвезли в больницу.

Движение в Адмиралтейском районе все еще частично перекрыто. Кипяток разлился на площади 500 квадратных метров. Прокуратура проводит проверку, а к делу подключился Следственный комитет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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