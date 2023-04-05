Новости часа: четыре человека пострадали при прорыве трубы с кипятком в Петербурге

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Четыре человека, включая ребенка, пострадали при прорыве трубы с кипятком в Петербурге. Об этом сообщили в региональном МЧС.

13 мостов отремонтируют в Москве до конца ноября. О ремонте сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

РЖД назначат 1,5 тысячи дополнительных поездов на юг России в летний сезон. Об этом рассказали в компании. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.