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Происшествия

Новости часа: четыре человека пострадали при прорыве трубы с кипятком в Петербурге

Новости часа: четыре человека пострадали при прорыве трубы с кипятком в Петербурге

Автобус опрокинулся на трассе М-4 в Ростовской области

Новости часа: Москва заключила с 14 инвесторами договоры о выделении земли за 1 рубль

Четыре человека получили ожоги после прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге

Трубу с горячей водой прорвало в Санкт-Петербурге

Автобус загорелся во время движения в Новосибирской области

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Новости мира: крупный вещевой рынок сгорел в столице Бангладеш

Обвиняемую в теракте Трепову могут поместить в СИЗО в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Четыре человека, включая ребенка, пострадали при прорыве трубы с кипятком в Петербурге. Об этом сообщили в региональном МЧС.

13 мостов отремонтируют в Москве до конца ноября. О ремонте сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

РЖД назначат 1,5 тысячи дополнительных поездов на юг России в летний сезон. Об этом рассказали в компании. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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