Новости регионов: мужчина упал с 19-го этажа в Воронеже

В Воронеже мужчина упал с 19-го этажа. На кадрах видно, что падение пришлось на припаркованный во дворе автомобиль, он и смягчил удар. Мужчина даже самостоятельно встал и направился к машине скорой помощи. Как рассказали врачи, он получил лишь легкую черепно-мозговую травму и один перелом мелкой кости позвоночника. Пока молодой человек находится в больнице.

Жителей Свердловской области напугал неопознанный самолет. Он кружил над городом Арамилем около 1,5 часа и периодически менял траекторию. Внешне воздушное судно похоже на Ан-24. По данным СМИ, это может быть гражданской авиалабораторией, которая вышла на облет средств связи и радиотехнического обеспечения полетов.

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