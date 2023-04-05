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Новости мира: крупный вещевой рынок сгорел в столице Бангладеш

Новости мира: крупный вещевой рынок сгорел в столице Бангладеш

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Мощный пожар произошел в столице Бангладеш. Там загорелся торговый комплекс, объединяющий сразу четыре рынка. Пламя разошлось на 2,5 тысячи магазинов. В течение шести часов с огнем боролись 48 пожарных бригад, им помогали военные и вертолет ВВС. Процессу препятствовал недостаток воды и толпы взволнованных людей. Известно по меньшей мере о пяти пострадавших спасателях.

Высший суд Швеции отменил постановление полиции о запрете сжигания Корана. Запреты такого рода возможны только при необходимости обеспечения порядка и безопасности в местах массовых акций. В январе датский активист сжег священную книгу мусульман перед посольством Турции в Стокгольме. Спецслужбы Швеции тогда заявили, что акт сожжения негативно повлиял на ситуацию в сфере безопасности. Расследование инцидента привело к арестам пяти человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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