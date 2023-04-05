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Происшествия

Обвиняемую в теракте Трепову могут поместить в СИЗО в Москве

Обвиняемую в теракте Трепову могут поместить в СИЗО в Москве

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Дарью Трепову, арестованную по делу о теракте в Санкт-Петербурге, могут отправить в один из трех следственных изоляторов в Москве. Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии. Это может быть женское СИЗО-6, Матросская тишина или в СИЗО Лефортово.

На заседании девушка постоянно читала молитвы и заработала замечание от судьи. Ее попросили громче и четче отвечать на вопросы.

Пока Трепова арестована на два месяца. Ее обвиняют по двум статьям – теракт и незаконное ношение взрывчатых устройств. Ей грозит до 25 лет лишения свободы.

По данным Минздрава, в результате теракта в Петербурге погиб один человек, еще 42 пострадали. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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