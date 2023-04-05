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Происшествия

Супружескую пару в Свердловской области арестовали за шпионаж в пользу Украины

Супружескую пару в Свердловской области арестовали за шпионаж в пользу Украины

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Супружескую пару в Свердловской области арестовали за шпионаж в пользу Украины

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ФСБ задержала семейную пару в Свердловской области по делу о шпионаже в пользу Украины. Предполагают, что супруги передавали информацию о предприятии оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле.

На допросе женщина призналась, что отправляла чертежи украинским спецслужбам и получила за это вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Возбуждено дело по статье о государственной измене. Максимальное наказание по ней составляет 20 лет лишения свободы. На время следствия подозреваемых заключили под стражу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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