Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Происшествия

Авария с участием двух автомобилей произошла на 30-м километре МКАД

Авария с участием двух автомобилей произошла на 30-м километре МКАД

Супружескую пару в Свердловской области арестовали за шпионаж в пользу Украины

Обвиняемую в теракте в Петербурге Трепову могут поместить в один из столичных СИЗО

Пожарная машина перевернулась в Екатеринбурге

Обвиняемую в теракте в Петербурге Трепову могут поместить в столичное СИЗО

"Рейд 112": мужчина попал под поезд на станции Казанского направления МЖД

"Московский патруль": суд вынес приговор участникам убийства хореографа Прониной

"Московский патруль": сотрудники ГИБДД задержали нарушителя ПДД

"Московский патруль": суд в Москве арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в Петербурге

Москвичам рассказали о главных новостях вторника

На внутренней стороне МКАД в данный момент ограничено движение. На 30-м километре автомагистрали, в районе Бирюлево Западное, столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, легковой автомобиль стоял на крайней левой полосе у отбойника с включенной аварийной сигнализацией и открытым капотом, когда сзади в него врезалась машина такси. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика