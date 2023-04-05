Авария с участием двух автомобилей произошла на 30-м километре МКАД

На внутренней стороне МКАД в данный момент ограничено движение. На 30-м километре автомагистрали, в районе Бирюлево Западное, столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, легковой автомобиль стоял на крайней левой полосе у отбойника с включенной аварийной сигнализацией и открытым капотом, когда сзади в него врезалась машина такси. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

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