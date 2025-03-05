05 марта, 15:30Происшествия
Разбор обломков жилого дома в Белореченске завершат к вечеру 5 марта
Основные работы по разбору обломков жилого дома в кубанском Белореченске завершат к вечеру, сообщили местные власти. Здание обрушилось в ночь на 5 марта из-за взрыва газа.
По данным МЧС, пострадали три человека, восемь квартир повреждены, 54 человека, в том числе 12 детей, эвакуированы в пункты временного размещения. Пока пострадавших при разборе завалов не обнаруживали.
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