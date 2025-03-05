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05 марта, 11:30

Происшествия

Новости регионов: пьяный водитель протаранил машину ДПС в Ленинградской области

Новости регионов: пьяный водитель протаранил машину ДПС в Ленинградской области

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Пьяный водитель протаранил машину ДПС в Ленинградской области. Инспекторы заметили на дороге снятый с учета автомобиль ВАЗ и попытались остановить его. Водитель вместо этого увеличил скорость, врезался в служебную машину и попытался скрыться. Уже во время погони водитель не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП. Нарушителя задержали.

На Дальнем Востоке природные пожары угрожают населенным пунктам. В Находке огонь уже добрался до исторического центра города, под угрозой находятся парк культуры, административные здания и жилые дома. В МЧС сообщили, что сейчас в регионе действуют два природных очага, а площадь пожаров превышает 250 гектаров. Основные причины – пал травы, а также аномальное тепло и бесснежная зима.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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