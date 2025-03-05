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05 марта, 07:30

Происшествия

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Краснодарском крае

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Краснодарском крае

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Спасательные работы идут в эти минуты в городе Белореченске Краснодарского края. Там взрывом газа поврежден многоквартирный дом. Обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами.

На месте ЧП работают около 70 сотрудников МЧС, привлечено 33 единицы техники. Пока известно о пяти пострадавших. Один из них находится в реанимации, у него сильные ожоги. Из пострадавшего дома спасатели эвакуировали 54 человека, в том числе 12 детей. Для них организовали пункт временного размещения в гостинице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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