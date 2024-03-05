05 марта, 16:45Происшествия
Трое человек пострадали после падения в шахту лифта в доме Санкт-Петербурга
В одной из многоэтажек Санкт-Петербурга лифт сорвался и упал в шахту. В кабине были люди. Как сообщили в Следственном комитете, пострадали трое человек, в том числе ребенок. Возбуждено уголовное дело.
Дом построили в 2015 году, тогда же установили лифты. На месте работают следователи. По предварительной версии, лифт упал из-за перегрузки. В нем ехали 13 пассажиров.
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