Новости мира: самолет упал рядом с проезжей частью в США

В американском штате Теннесси самолет упал рядом с проезжей частью. По данным местных СМИ, несколько человек погибли, о выживших пока неизвестно. Спасатели продолжают поиски. Известно, что борт вылетел из близлежащего аэропорта Нэшвилла.

Тем временем в немецком Ахене удалось обезвредить вооруженную пациентку. Пожилая женщина угрожала людям пистолетом, подожгла в больнице пиротехнику и закрылась в одной из палат. При задержании полиции пришлось стрелять. В итоге женщину ранили.

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