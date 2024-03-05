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05 марта, 08:30

В мире

Новости мира: самолет упал рядом с проезжей частью в США

Новости мира: самолет упал рядом с проезжей частью в США

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В американском штате Теннесси самолет упал рядом с проезжей частью. По данным местных СМИ, несколько человек погибли, о выживших пока неизвестно. Спасатели продолжают поиски. Известно, что борт вылетел из близлежащего аэропорта Нэшвилла.

Тем временем в немецком Ахене удалось обезвредить вооруженную пациентку. Пожилая женщина угрожала людям пистолетом, подожгла в больнице пиротехнику и закрылась в одной из палат. При задержании полиции пришлось стрелять. В итоге женщину ранили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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