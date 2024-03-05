Новости мира: пожилая пациентка захватила заложников в больнице в Германии

В немецком городе Ахен пациентка захватила заложников в местной больнице. По данным СМИ, 65-летняя женщина угрожала людям пистолетом, затем подожгла в здании пиротехнику и забаррикадировалась в одной из больничных палат. Пока неизвестно, выдвигала ли она какие-либо требования и есть ли пострадавшие. Проводится спецоперация.

Тем временем на юге Казахстана обвалилась часть железнодорожного моста. Металлоконструкция не выдержала тяжести грузового поезда и несколько ее фрагментов рухнули прямо на дорогу. Водители успели вовремя среагировать и отъехать. Никто не пострадал. Сейчас мост укрепляют.

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