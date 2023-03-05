Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:30

Происшествия

Товарный поезд сошел с рельсов в американском штате Огайо

Товарный поезд сошел с рельсов в американском штате Огайо

ВСУ обстреляли город Волноваха в ДНР

В Афинах произошли столкновения демонстрантов с полицией

На Сахалине завершили спасательную операцию

Пассажирский поезд "Бишкек – Самара" сошел с рельсов

Авария с участием такси произошла в ЮВАО Москвы

Две машины "Феррари" столкнулись в итальянской провинции Алькона

Новости часа: сугробы в Москве достигли рекордной высоты с начала зимы

Рыбаков унесло в море на отколовшейся льдине на Сахалине

Новости регионов: спортивный турнир в Кемерове и подтопление в Бийске

В американском штате Огайо снова произошла железнодорожная катастрофа. С рельсов сошел товарный поезд.

В ролике от очевидцев видно, что два десятка вагонов свалены в кучу, как картонные коробки. Уточняется, что состав не перевозил опасные материалы.

По некоторым данным, в район аварии отправили бригады химзащиты. Проживающих рядом с местом крушения попросили укрыться в безопасном месте. До этого в Огайо сгорел поезд, перевозивший ядовитые химические вещества.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика