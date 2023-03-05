18:30Происшествия
Товарный поезд сошел с рельсов в американском штате Огайо
В американском штате Огайо снова произошла железнодорожная катастрофа. С рельсов сошел товарный поезд.
В ролике от очевидцев видно, что два десятка вагонов свалены в кучу, как картонные коробки. Уточняется, что состав не перевозил опасные материалы.
По некоторым данным, в район аварии отправили бригады химзащиты. Проживающих рядом с местом крушения попросили укрыться в безопасном месте. До этого в Огайо сгорел поезд, перевозивший ядовитые химические вещества.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.