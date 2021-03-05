Зрители сняли на видео горящую машину на Малахитовой улице

Зрители телеканала Москва 24 сняли на видео загоревшийся автомобиль в Ростокине. Машина на Малахитовой улице выгорела почти полностью.

Согласно предварительным данным, никто не пострадал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.