Новости мира: жители устроили мемориал на месте стрельбы в школе Швеции

В шведском городе Эребру жители устроили импровизированный мемориал на месте массового расстрела в местном центре образования. Люди принесли десятки свечей и цветы во двор, где произошла стрельба. Место трагедии посетят премьер-министр Швеции и королевская чета.

В Брюсселе прошла массовая акция рабочих. Они выступили против политики Евросоюза, которая, по их мнению, приводит к де-индустриализации. В последние годы из-за закрытия многих производств сотни тысяч людей остались без работы.

Китайский разработчик в сфере искусственного интеллекта представил новую версию программы для создания видео с реалистичным изображением человека. Компания заявляет, что может делать видео с любыми соотношениями сторон и пропорциями тела.

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