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Новости

05 февраля, 18:30

Происшествия

Новости регионов: двое детей самостоятельно ушли с прогулки в детсаду Твери

Новости регионов: двое детей самостоятельно ушли с прогулки в детсаду Твери

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Прокуратура начала проверку по факту ЧП в детском саду в Твери. Ранее стало известно, что двое детей не вернулись с прогулки и самостоятельно покинули территорию сада. В итоге обоих нашли, их жизни и здоровью ничего не угрожает. На место уже выехал местный прокурор.

Тем временем житель Сахалина показал, как из-за сильной метели вход в его дом завалило снегом. Мужчина смог прорубить в нем небольшой выход, но полностью освободить путь пока невозможно. Из-за циклона сугробы образовались по всему региону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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