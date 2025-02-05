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Новости

05 февраля, 16:30

Происшествия

Новости регионов: вооруженный студент несколько раз ударил сотрудника ГАИ в Подольске

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Агрессивного студента, который размахивал ножом возле колледжа, задержали в Подольске. Молодой человек несколько раз ударил головой одного из приехавших на место сотрудников ГАИ и выкрикивал угрозы. В итоге студента забрали в отделение. За нападение на полицейского ему может грозить 10 лет лишения свободы. При этом в местных группах в соцсетях писали, что внимание полиции он привлек не в первый раз.

Между тем частный дом загорелся в Раменском городском округе. Огонь охватил здание полностью. На месте происшествия работают экстренные службы. Информации о пострадавших и причинах возгорания не поступало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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