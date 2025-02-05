В МВД рассказали, что стало причиной конфликта со стрельбой на западе Москвы

Причиной конфликта со стрельбой, который произошел на западе Москвы 4 февраля, послужили разногласия при продаже транспортного средства, заявил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин.

Злоумышленники применили травматическое оружие, после чего насильно посадили потерпевшего в автомобиль и скрылись с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека".

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