Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 14:15

Происшествия

В МВД рассказали, что стало причиной конфликта со стрельбой на западе Москвы

В МВД рассказали, что стало причиной конфликта со стрельбой на западе Москвы

Новости регионов: житель Сахалина показал, как вход в его дом завалило снегом

Деревянный дом загорелся в Раменском городском округе

Новости мира: туристы устремились в Китай, чтобы увидеть цветение розовой табебуйи

Новости мира: Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в другие арабские страны

Новости регионов: в Красноярском крае потушили пожар в автомойке

Росгвардия помогла задержать подозреваемых в стрельбе и похищении человека в Москве

Автобус загорелся на МКАД

Подозреваемых в стрельбе и похищении человека задержали на западе Москвы

В Волгоградской области двое мужчин спасли тонущую собаку

Причиной конфликта со стрельбой, который произошел на западе Москвы 4 февраля, послужили разногласия при продаже транспортного средства, заявил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин.

Злоумышленники применили травматическое оружие, после чего насильно посадили потерпевшего в автомобиль и скрылись с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕвгений ДукоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика