Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 09:15

Происшествия

Подозреваемых в стрельбе и похищении человека задержали на западе Москвы

Подозреваемых в стрельбе и похищении человека задержали на западе Москвы

В Волгоградской области двое мужчин спасли тонущую собаку

В США спасатели начали поднимать из воды обломки разбившегося самолета

Новости регионов: в Красноярском крае 14 автомобилей сгорели при пожаре

Судебный процесс в американском Альбукерке прервали из-за массовой драки

В Нью-Йорке автомобиль Tesla разогнался до 200 км/ч и врезался в забор

Новости регионов: во Владимирской области произошел пожар в частном жилом доме

Пожар произошел в многоэтажном доме в центре Москвы

Две машины столкнулись на юге Москвы

В Подмосковье задержаны подозреваемые в стрельбе и похищении человека

Подозреваемых в стрельбе и похищении человека на западе Москвы допросят в ближайшее время. Их задержали утром 5 февраля в подмосковном хостеле. Потерпевшего также удалось найти, ему оказывают медпомощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Конфликт произошел накануне на Кастанаевской улице в столице. По одной из версий, причиной стало недовольство одним из мужчин тем, что он купил машину у другого, а затем решил вернуть ее. Во время встречи с компанией знакомых возникла ссора, которая переросла в стрельбу из травматического пистолета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоНика КараваеваМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика