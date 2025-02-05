Подозреваемых в стрельбе и похищении человека задержали на западе Москвы

Подозреваемых в стрельбе и похищении человека на западе Москвы допросят в ближайшее время. Их задержали утром 5 февраля в подмосковном хостеле. Потерпевшего также удалось найти, ему оказывают медпомощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Конфликт произошел накануне на Кастанаевской улице в столице. По одной из версий, причиной стало недовольство одним из мужчин тем, что он купил машину у другого, а затем решил вернуть ее. Во время встречи с компанией знакомых возникла ссора, которая переросла в стрельбу из травматического пистолета.

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