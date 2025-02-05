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05 февраля, 08:15

Происшествия

Новости регионов: в Красноярском крае 14 автомобилей сгорели при пожаре

Новости регионов: в Красноярском крае 14 автомобилей сгорели при пожаре

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В Красноярском крае в крупном пожаре сгорели 14 легковых автомобилей. Они находились в химчистке, когда огонь начал распространяться внутри здания. Две машины сотрудники МЧС успели эвакуировать. Площадь пожара составила более 700 квадратных метров. С огнем боролись 30 специалистов и 9 единиц техники.

Во Владимирской области произошел пожар в частном жилом доме, где проживает многодетная семья. На момент возгорания в нем находились мама с двумя детьми. Один из них поджег мусор на веранде. Огонь начал быстро распространяться. Трагедии удалось избежать только благодаря специальным извещателям. Приборы громким звуком среагировали на дым. Сигнал тревоги услышала мама, после чего с детьми выбралась из дома. Пожар потушили прибывшие сотрудники МЧС, при этом пламя успело распространиться почти на 200 квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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