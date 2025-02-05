В Подмосковье задержаны подозреваемые в стрельбе и похищении человека. Речь идет о вооруженном конфликте на Кастанаевской улице.

Причиной стала машина, которую один из мужчин купил у другого и хотел вернуть. Тот приехал на встречу с компанией знакомых, после чего началась ссора, а потом и стрельба из травматического пистолета. В итоге одного из участников конфликта силой посадили в автомобиль и увезли. В нескольких районах был объявлен план "Перехват". Возбуждено уголовное дело.

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