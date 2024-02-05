Новости мира: более 110 человек погибли в Чили из-за лесных пожаров

Более 110 человек погибли в Чили из-за лесных пожаров. По данным властей страны, число жертв может вырасти, так как сотни людей считаются пропавшими без вести. Повреждены или разрушены больше 14 тысяч домов. В стране действует режим ЧС, а в наиболее пострадавших районах ввели комендантский час. В Чили объявили двухдневный траур, а президент страны назвал ситуацию крупнейшей трагедией за последние 14 лет.

В Германии пилоты присоединились к массовым протестам. Ранее забастовки начали фермеры, работники железной дороги и здравоохранения. В аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена отменена часть авиарейсов. Бастующие призывают пассажиров сдавать билеты. Пилоты требуют повысить зарплату и улучшить условия труда. От забастовок ущерб получили десятки тысяч пассажиров.

Взрыв произошел в столице Армении. В результате обрушились два здания в частном секторе Еревана, сообщает МВД страны. По данным очевидцев, под завалами могут находиться два человека.

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