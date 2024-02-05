Пропавший в Карелии Ми-8 обнаружили на дне Онежского озера

Нарушение правил безопасности полетов могло привести к катастрофе Ми-8 в Карелии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Вертолет МЧС перестал выходить на связь во время тренировочного полета. Обломки машины обнаружили в Онежском озере в 11 километрах от берега, на глубине 50 метров. Никто из троих членов экипажа пока не найден. В поисковой операции участвуют более 140 человек, в том числе водолазы.

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