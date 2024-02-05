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Новости

05 февраля, 07:45

Происшествия

Новости регионов: деревянный многоквартирный дом сгорел в Иркутской области

Новости регионов: деревянный многоквартирный дом сгорел в Иркутской области

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В Иркутской области сгорел деревянный многоквартирный дом. Спасатели боролись с огнем в течение всей ночи. К тушению привлекли 50 специалистов и 15 единиц техники. Несмотря на поздний час, большинство жильцов смогли самостоятельно покинуть горящее здание, однако двоих из огня вытащили пожарные, с различными травмами их отправили в больницу.

На Ямале пилот легкого самолета Ан-2 совершил экстремальную посадку, и в заносе сбил хвостом фонарный столб. Никто из членов экипажа во время инцидента травмы не получил. Как сообщают очевидцы, на взлетной полосе в момент посадки был сильный ветер – эту информацию проверяет прокуратура.

На острове Шикотан, которых входит в состав Курильских островов, заметили большое стадо морских львов. По словам местных, звери показывают разные трюки, чтобы выпросить улов у рыбаков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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