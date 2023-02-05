В Астане подрались игроки-любители футбольных команд из России и Кыргызстана

Массовой дракой закончился матч по футболу любительских команд из России и Кыргызстана в Астане. Инцидент произошел во втором тайме. На 67 минуте кыргызский вратарь ударил кулаком в лицо российскому спортсмену. За него заступились товарищи, началась потасовка.

Как прокомментировали в департаменте полиции Астаны, нарушителей привлекут к административной ответственности. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.