Момент падения глыбы льда упала на годовалого ребенка в Химках попал на видео

Момент падения глыбы льда на годовалого ребенка в Химках попал на камеры видеонаблюдения. Инцидент произошел у частной клиники на Молодежной улице. На кадрах видно, что мужчина с коляской стоял у входа, когда с козырька упала наледь. Он быстро среагировал и откатил коляску подальше от этого места.

В администрации города сообщили, что при осмотре врачи не обнаружили у ребенка травм, гематом или ссадин. Тем не менее, по данному факту областная прокуратура организовала проверку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

