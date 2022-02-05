Движение на Горьковском шоссе перекрыто из-за обрушения моста

На Горьковском шоссе из-за рухнувшего пешеходного перехода перекрыто движение. В районе места происшествия затруднено движение.

Водитель машины, которая столкнулась с надземным переходом, получил травмы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.