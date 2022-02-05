Новости регионов: авария с тепловозом в Краснодарском крае и зенитный комплекс в Воронеже

В Краснодарском крае тепловоз сошел с рельсов и перевернулся. Травмы получили машинист, его помощник и составитель поездов. Всех троих госпитализировали. Пассажирское движение там было временно остановлено. На месте работают правоохранительные органы.

В Воронеже зенитный ракетный комплекс развернули прямо у детского сада. По кадрам видно, что военная техника стоит всего в 50-ти метрах от него. Боевые машины сильно всех напугали. Но, как выяснилось позже, военные не выслеживали врага в песочнице, а просто проходили учения.

К жителям башкирского села в гости пришла рысь. Она разгуливала по двору и внимательно изучала окрестности, а после даже запрыгнула на подоконник.

Жители Петербурга жалуются на огромные очереди в поликлиниках. Власти сделали отдельные входы и боксы для людей с симптомами ковида. Это должно было снизить нагрузку врачей и позволить им принимать пациентов у себя в кабинетах. Но с большим потоком больных все равно едва справляются.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.