Надземный пешеходный переход обрушился на Горьковском шоссе

В Балашихе рухнул надземный пешеходный переход. Движение по Горьковскому шоссе в районе ЧП уже около трех часов перекрыто.

Объезд места происшествия осуществляется по прилегающим территориям. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.