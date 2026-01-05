Блогер умерла после косметологической процедуры в элитной клинике Москвы

В элитной московской клинике умерла пациентка после проведения косметологической процедуры. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

По их данным, пациентка – известная блогер Юлия Бурцева –пришла на пластическую операцию. Во время процедуры ее состояние резко ухудшилось. Женщину госпитализировали, но спасти ее не удалось. Прокуратура инициировала расследование. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.