Новости регионов: десятки участков трасс закрыты в Башкирии из-за метели

Десятки участков как федеральных, так и региональных трасс в Башкирии закрыты для движения автобусов и грузовиков из-за плохой видимости в условиях метели, сообщает госкомитет региона по ЧС. В частности, закрыт для движения участок трассы М-5 "Урал". Не могут проехать сотни фур и машин. Пробка из автомобилей растянулась на несколько километров. Временные ограничения движения также введены на региональных дорогах республики. В регионе ожидается ветер порывами до 20 метров в секунду.

Сотрудники МЧС оказывают помощь водителям большегрузов в Алькеевском районе Татарстана, где из-за сильного снегопада ограничено движение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. На трассах развернули мобильные пункты обогрева и горячего питания для водителей грузовиков. На данный момент помощь потребовалась 20 автомобилистам. Всего в республике приведены в готовность 175 пунктов обогрева (стационарные, мобильные и ‎подвижные). Тяжелая спецтехника эвакуирует транспортные средства из снежных заносов.

