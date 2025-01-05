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Новости

05 января, 22:15

Происшествия

Новости регионов: новые пятна мазута найдены у побережья Анапы и в Крыму

Новости регионов: новые пятна мазута найдены у побережья Анапы и в Крыму

Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии находятся в крайне тяжелом состоянии

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 января

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 15

Туристы из Москвы попали в ДТП в Карелии

Новости мира: 8 человек погибли при пожаре на рынке в Китае

СК возбудил дело после гибели корреспондента "Известий" Мартемьянова

Туристический автобус съехал в кювет в Карелии

Пожар произошел в административном здании на Иловайской улице

Новости мира: более 500 животных погибли в Далласе при пожаре

В Краснодарском крае с воздуха обследовали береговую линию Анапы и заповедник Утриш. Вблизи центрального пляжа обнаружили маслянистое пятно, загрязнение уже устранили. Тем временем в Крыму под Судаком обнаружили новое загрязнение протяженностью в два километра.

Длинные очереди выстроились на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи. Это одно из самых популярных направлений на зимние праздники. Судя по кадрам видео, чтобы спуститься по трассам, людям приходится долго ждать.

В Барнауле провели ралли-трофи на внедорожниках. Задача участников – найти метки, которые расположены на малопроходимой местности. В этот раз таких точек было более 30.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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