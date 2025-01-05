Новости регионов: новые пятна мазута найдены у побережья Анапы и в Крыму

В Краснодарском крае с воздуха обследовали береговую линию Анапы и заповедник Утриш. Вблизи центрального пляжа обнаружили маслянистое пятно, загрязнение уже устранили. Тем временем в Крыму под Судаком обнаружили новое загрязнение протяженностью в два километра.

Длинные очереди выстроились на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи. Это одно из самых популярных направлений на зимние праздники. Судя по кадрам видео, чтобы спуститься по трассам, людям приходится долго ждать.

В Барнауле провели ралли-трофи на внедорожниках. Задача участников – найти метки, которые расположены на малопроходимой местности. В этот раз таких точек было более 30.

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