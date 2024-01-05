Городские службы продолжили работу на подстанции после ЧП на северо-востоке Москвы

После возгорания на трансформаторной подстанции Бескудниково 4 января, столичные городские службы продолжают работать на месте аварии. Они обеспечивают бесперебойную подача электроэнергии в дома в районе Отрадное. Вода и тепло поступают с помощью передвижных генераторных станций.

Сообщение о возгорании на подстанции в Высоковольтном проезде поступило накануне в МЧС около 06:00. Пожар полностью потушили, а пострадавших не оказалось. В эвакуации жителей близлежащих районов необходимости тоже не возникало.

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