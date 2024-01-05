Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 января, 13:15

Происшествия

Городские службы продолжили работу на подстанции после ЧП на северо-востоке Москвы

Городские службы продолжили работу на подстанции после ЧП на северо-востоке Москвы

Теплоснабжение домов на северо-востоке Москвы возобновили

Последствия аварии на подстанции устраняют на северо-востоке Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 января

Для устранения последствия аварии на подстанции в СВАО создан оперштаб – власти

Подросток пострадал при столкновении двух автомобилей на западе Москвы

Новости часа: в системе отопления Москвы начали повышать температуру из-за похолодания

Эвакуированные из Белгорода в Москву пациенты перенесли полет хорошо

Спецборт МЧС доставит на лечение в Москву 25 человек после удара ВСУ по Белгороду

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов

После возгорания на трансформаторной подстанции Бескудниково 4 января, столичные городские службы продолжают работать на месте аварии. Они обеспечивают бесперебойную подача электроэнергии в дома в районе Отрадное. Вода и тепло поступают с помощью передвижных генераторных станций.

Сообщение о возгорании на подстанции в Высоковольтном проезде поступило накануне в МЧС около 06:00. Пожар полностью потушили, а пострадавших не оказалось. В эвакуации жителей близлежащих районов необходимости тоже не возникало.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика